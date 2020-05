Ampelradar soll ausgebaut werden

Derzeit werden drei Radar-Systeme an sechs möglichen Position hin und her getauscht. Diese sind am Schottenring ( Ecke Franz-Josefs-Kai), in der Schönbrunner Straße (Reinprechtsdorfer Straße), in der Währinger Straße (Universitätsstraße), in der Altmannsdorfer Straße ( Sagedergasse), am Neubaugürtel sowie am Währinger Gürtel (bei der Nussdorfer Straße) aufgebaut. Laut Goldgruber sollen in naher Zukunft alle Standorte mit fixen Systemen ausgestattet werden. Aber auch andere Standorte werden überlegt, heißt es aus Polizeikreisen.

In Summe wurden mit den Ampelradars bereits mehr als zwei Millionen Euro eingenommen, die zu 80 Prozent ins Gemeindebudget und zu 20 Prozent ans Innenministerium fließen.