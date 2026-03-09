Amadeus 2026: Cornelius erhält Lebenswerk, folkshilfe, Seiler & Speer und Naschenweng räumen ab

Die österreichische Musikszene feiert sich am Freitagabend bei der 26. Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards in der Wiener Marx Halle. Zu den großen Gewinnern zählt das Pop-Trio folkshilfe: Mit dem Album „bunt“ holen sie sich den Preis für Album des Jahres. Der Ö3 Song des Jahres geht an Pizzera & Jaus für ihren Hit „Zweifelturm“. Gleich doppelt jubeln dürfen Seiler und Speer – sie gewinnen Live-Act des Jahres sowie die Kategorie Pop/Rock.

Weitere Preise gehen an RAF Camora (Hip Hop/Urban), Melissa Naschenweng (Schlager/Volksmusik) und Parov Stelar (Electronic/Dance). Rapperin NENDA gewinnt den FM4 Award, während Caro Fux für „Aff im Kopf“ als Songwriterin des Jahres ausgezeichnet wird. Für die beste Tonstudioproduktion erhält Klangkarussell mit „Petrichor“ den Preis Best Sound. Auch einige Seriensieger setzen ihre Erfolgsserie fort: OSKA gewinnt erneut in der Kategorie Alternative, 5/8erl in Ehr’n holen ihren siebten Preis im Bereich Jazz/World/Blues. Für den emotionalen Höhepunkt sorgt schließlich die Auszeichnung für das Lebenswerk: Unter großem Applaus nimmt Austropop-Legende Peter Cornelius den Preis entgegen, der noch lange nicht ans Aus denkt und ein neues Album "Glassplitter" angekündigt hat.

Für Stimmung sorgen außerdem zahlreiche Live-Acts, darunter Alexander Eder, BIBIZA, Ina Regen, Esther Graf, NESS und Vulvarine. Am roten Teppich ist neben den Preisen auch der Eurovision Song Contest Thema: Österreich schickt heuer Cosmó mit dem blauen Stern und seinen Tanzsong "Tanzschein" ins Rennen und viele Künstler zeigen sich gespannt, wie sich der heimische Act auf der internationalen Bühne schlagen wird.