Alkoholisierter Mann in Wien von zwei Männern überfallen

Ein stark betrunkener Mann ist am frühen Pfingstmontag in der Klausenburger Straße in Wien-Favoriten überfallen worden. Zwei Unbekannte drohten gegen 5.30 Uhr mit einem Messer. Weil das Opfer aber nicht die von den Räubern verlangte Geldbörse und das Mobiltelefon aushändigen wollte, kam es zu einer Rangelei, bei der der Mann leichte Verletzungen erlitt, so die Polizei. Die Täter flüchteten ohne Beute.