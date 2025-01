Alkoholisierter Autolenker flüchtete in Wien vor Polizei

Zu schnell und, wie sich herausstellte, auch noch gehörig alkoholisiert war Freitagfrüh ein 41-Jähriger mit seinem Pkw in der Wiener Dampfschiffstraße im Bezirk Landstraße unterwegs.

Der Alkomattest ergab 1,8 Promille. Daher untersagten Polizisten die Weiterfahrt. Der Mann - ihm war laut Polizeiangaben vom Samstag bereits zweimal aufgrund von Alkohol die Lenkberechtigung entzogen worden - setzte sich aber wieder ins Auto und fuhr ruckartig los.

Die Beamten mussten sogar zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt. Einer der Polizisten zertrümmerte mit seiner Taschenlampe die Fensterscheibe der Lenkerseite, um an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen. In dem Moment stieg der alkoholisierte Lenker aber plötzlich wieder aufs Gas und fuhr davon. Der Beamte wurde leicht an einer Hand verletzt. Auch drei Schreckschüsse aus der Dienstwaffe in den Boden stoppten den Flüchtenden nicht.

Kurze Zeit später kam der 41-Jährige von sich aus in die Polizeiinspektion Kummergasse, um sich zu stellen. "Er wurde vorläufig festgenommen und wegen mehrerer verwaltungsstrafrechtlicher Delikte zur Anzeige gebracht", so die Sprecherin. "Außerdem wurde er wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung angezeigt." Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam der Mann in eine Justizanstalt.