Alko-Lenker rammte Polizeiauto mit 100 km/h

Der Raser war zusätzlich auch schwer alkoholisiert. Das Vortest-Gerät zeigte 1,72 Promille an. Den anschließenden Alkoholtest verweigerte der Unfalllenker. Er erlitt bei dem von ihm verursachten Horror-Crash leichte Verletzungen.

In seinem BMW saßen noch vier weitere Mitfahrer im Alter von 20 bis 28 Jahren. Davon erlitt ein junger Mann ebenfalls schwere Verletzungen. Die anderen Insassen kamen mit gröberen Blessuren und Prellungen davon. Der Beamte, der das Polizei-Fahrzeug lenkte, wurde ebenfalls schwer verletzt.

Nach der ersten Einvernahme war klar, dass der betrunkene Raser das Rotlicht entweder übersehen oder ignoriert hatte. Der Aufprall der beiden Fahrzeuge war dermaßen heftig, dass das Dienstauto gegen einen Ampelmasten und von dort in eine Verkehrszeichenstange geschleudert wurde. Danach schrammte der Wagen noch an mehreren geparkten Pkw entlang. Erst dann kam der knapp 1,7 Tonnen schwere Volkswagen zum Stillstand. Der Unfall weckte die Bewohner im Grätzl in Wien-Neubau auf. Noch unbestätigt ist, woher der Lenker und seine Insassen kamen. Aufgrund der Alkoholisierung geht man bei der Exekutive von einer Zechtour aus.