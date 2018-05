Aktion scharf gegen Hunde ohne Beißkorb und Leine

„Der will ja nur spielen!“ Oder: „Meiner ist doch nicht so.“ Ausreden wie diese hören Inspektor Roland Houdek und Amtsärztin Dagmar Pröll immer wieder, wenn Hundebesitzer erklären, warum ihr Vierbeiner weder Beißkorb noch Leine trägt. Aus Erfahrung wissen beide aber, dass es auch bei den bravsten Hunden zu Vorfällen kommt. An öffentlichen Plätzen muss ein Hund also einen Maulkorb tragen oder angeleint sein; in Parks und auf Wiesen ist die Leine immer verpflichtend; in den Öffis braucht es sogar Beißkorb und Leine.