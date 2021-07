AKH-Ärzte: Sparkurs gefährdet Patienten

"Um ab Jänner 2013 weiter Gehälter überweisen zu können", sagte Schütz, "muss der Personalstand, der etwa 3000 aus dem Uni-Budget finanzierten Mitarbeiter um 150 bis 180 vermindert werden." Schon seit Jahresbeginn werden Ärzteposten nicht nachbesetzt und auch die Gemeinde verhängte in dem Haus mit den beiden Bettentürmen einen Aufnahmestop beim Pflegepersonal.



"Auch bei uns sind derzeit 15 von 130 Dienstposten unbesetzt", sagt Gnant, während er durch seine Station im grünen Bettentum führt. Jährlich werden hier 130.000 Menschen von seinem Team versorgt. Einer von ihnen ist Franz Wurm: "Ich muss seit Jahren immer wieder kommen. Ich kann sagen: Bei der medizinischen Versorgung darf nicht gespart werden. Das Personal leistet viel, hat aber jetzt schon weniger Zeit für Patienten." Gnant nickt. "Wenn künftig etwa nur mehr einer statt zwei Ärzten für die Notfallversorgung in der Nacht zuständig sein soll, leiden Patienten und Ärzte." Wartezeiten könnten länger und einzelne Patienten zur Behandlung an andere Häuser verwiesen werden. Erst vor Kurzem erschien eine Studie, wonach bereits jetzt jeder zweite Spitalsarzt akut burn-out-gefährdet ist.



"Es ist eine gefährliche Gratwanderung, auf der wir uns bewegen", sagt Gnant. "Einerseits möchten wir die Patienten nicht verunsichern. Andererseits muss den Politikern klar sein, wohin ihre Sparpläne führen."



Im AKH stellt man sich die Frage, ob man bei einem Universitätsspital ebenso sparen kann wie an einer Wirtschafts- oder einer Technischen Uni. Aus dem Büro von Wissenschaftsminister Karl-Heinz Töchterle heißt es hierzu: Auch der Minister wolle mehr Mittel für die Unis herausschlagen. Darüber hinaus diene das Geld des Ministeriums aber Wissenschaft und Forschung, für die medizinische Versorgung sei die Stadt zuständig. Gnant kann darob nur den Kopf schütteln.



Für Forschung und Lehre bleibe jetzt schon viel zu wenig Zeit. "Jeder vernünftige Arzt wird sich zuerst um seinen Patienten kümmern und erst dann um seine Studien." Mit der Konsequenz, dass es schwieriger wird, junge Ärzte zu echten Spezialisten auszubilden. "Ein Werkl, das lange funktioniert hat, kommt so zum Erliegen."