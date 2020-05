AKH-Ärzte kritisieren Prüfbericht

Verärgert über den Prüfbericht der MA 40 zeigte sich auch der Leiter der Gynäkologie am AKH, Peter Husslein: „Mir tut die Patientin leid. Erstens, weil sie ihr Kind verloren hat und zweitens, weil sie nun zum politischen Spielball wird.“

Husslein räumt zwar ein, dass im AKH Fehler passiert sind, von einer medizinischen Fehlleistung will er aber nicht sprechen: „Es sind drei Fehler passiert. Die Vorgeschichte der Patientin wurde nicht hinreichend erfasst. Die Kommunikation mit der Ärztin war suboptimal, die Frau hätte untersucht werden müssen. Und die Dokumentation hat in diesem Fall auch nicht hinreichend funktioniert“, sagte Husslein. Von einem medizinischen Fehler der Ärztin will er aber nicht sprechen: „Psychologisch wäre eine Untersuchung wichtig gewesen, medizinisch hätte man ihr aber nicht helfen können.“

Dass die Rudolfstiftung in dem Prüfbericht der MA 40 als „vorbildlich“ dargestellt wird, will Husslein nicht stehen lassen und ergänzt den Sachverhalt um ein brisantes Detail: „Die Patientin ist unmittelbar nach dem AKH in die Rudolfstiftung gegangen, wo ihr aber gesagt wurde, dass sie dort mehrere Stunden auf einen Arzt warten müsse“, sagte Husslein und schlussfolgert: „Die Fehler, die im AKH passiert sind, hat sich die Rudolfstiftung erspart, weil sie dort erst gar keinem Arzt zugeführt wurde. Die MA 40 misst hier mit zweierlei Maß.“ Tatsächlich wurde Sandra W. erst am darauffolgenden Tag in der Rudolfstiftung untersucht – und letztlich aufgenommen.