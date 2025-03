Akademikerball: Verfahren gegen Jüdische HochschülerInnen eingestellt

JöH orten "skandalöse Vorgänge"

Die Staatsanwaltschaft Wien stellte das Verfahren nach einer Prüfung ein, bestätigte deren Sprecherin am Mittwoch. "Dass die Staatsanwaltschaft in Windeseile zu diesem Entschluss gekommen ist, wirft besorgniserregende Fragen über die Fehleinschätzung der Polizei-Juristen und des Verfassungsschutz auf. Offenbar haben die Behörden auf Zuruf des rechtsextremen Politikers Udo Guggenbichler ein Gesetz zum Schutz von Minderheiten gegen eine jüdische Organisation missbraucht", kritisierte die Studentenorganisation am Mittwoch in einer Aussendung erneut.

JöH-Präsident Alon Ishay forderte Aufklärung: "Der Akademikerball-Chef Guggenbichler hat schamlos versucht, den Tatbestand der 'Verhetzung' gegen jüdische Studierende zu missbrauchen. (...) Der Verfassungsschutz sollte uns vor demokratiepolitischen Gefährdern schützen, verhält sich jedoch wie die private Truppe des FPÖ-Guggenbichlers. Wir fordern eine umfassende Aufklärung dieser skandalösen Vorgänge."