Ärger über Baustelle in Wien-Favoriten: Arbeiter mit Axt bedroht

Weil er sich über eine Baustelle offenbar massiv geärgert hat, hat ein 50-Jähriger am Montag einen Bauarbeiter in Wien-Favoriten mit einer Axt bedroht . Laut Polizeisprecherin Julia Schick spielte sich der Vorfall gegen 16.00 Uhr im Favoritner Bezirksteil Oberlaa ab. Ein Bauarbeiter auf dem Dach des Hauses bemerkte im Erdgeschoß Geschrei. Er eilte hinunter und bemerkte einen Mann, der einen Arbeitskollegen mit der Axt bedrohte.

Er drohte, Baustellenfahrzeuge zu zerstören, und attackierte dann den Kollegen mit Baumaterial. Eine Begleiterin des Aggressors machte ihrem Unmut über die Baustelle lautstark Luft, danach gingen die beiden in ihr Haus in der Nähe. Die Beamten trafen den Angreifer, einen 50-jährigen US-Staatsbürger, und dessen 61-jährige Frau an ihrer Wohnadresse an. Die Axt hatte er im Vorgarten deponiert, sie wurde sichergestellt. Der Mann wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.