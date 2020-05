Achtjährigen missbraucht: Kindergärtner verurteilt

Der Angeklagte hatte schon beim Prozessauftakt Ende August versichert, sich niemals an dem Buben vergriffen zu haben. Dabei blieb er auch heute, wobei sein Rechtsvertreter die Unschuldsbeteuerungen des Pädagogen ("Ein furchtbarer, unmöglicher Vorwurf! Ich appelliere an Sie, mich unbedingt freizusprechen!") mit einem Privatgutachten zu untermauern trachtete: In einem psychologischen Testverfahren sei herausgekommen, dass bei dem Mann "alles normal" sei, formulierte Friis. Sein Mandant sei heterosexuell und an Kindern nicht interessiert.

Für den Schöffensenat dürfte der Bub, der im Vorfeld kontradiktorisch vernommen worden war - die DVD mit seiner Einvernahme wurde im Gerichtssaal unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgespielt -, einen glaubwürdigeren Eindruck hinterlassen haben. Es habe sich um eine "sehr, sehr schwierige Entscheidung" gehandelt, meinte die Richterin in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte habe einen "durchaus sehr guten Eindruck gemacht". Es gebe allerdings keinen Grund, weshalb der Bub lügen sollte, "und es ist nun einmal so, dass Leute experimentieren und von ihren normalen Vorlieben abweichen", bemerkte die Richterin unter Anspielung auf die vom Angeklagten geltend gemachte sexuelle Orientierung.