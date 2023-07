Acht Jahre Haft für aus Prügel-Video bekannte junge Wienerin

Die 22-Jährige, die mittlerweile zum Islam konvertiert ist und die bei der Verhandlung Kopftuch trug, war zu sämtlichen inkriminierten Fakten nicht geständig. Vor sieben Jahren hatte die nunmehr junge Frau vor einem Einkaufszentrum in Wien-Donaustadt mit mehreren Bekannten ein 15 Jahre altes Mädchen verprügelt, gedemütigt und beschimpft. Das Opfer erlitt unter anderem einen Kieferbruch. Die Aggressoren filmten die Tat, das Video verbreitete sich auf Facebook und wurde mehr als 4,5 Millionen mal angesehen und Zehntausende Male geteilt. Seither fasste die damals 16 Jahre alte Gewalttäterin drei Vorstrafen aus, zuletzt bekam sie 18 Monate teilbedingt.

Raub an einem 17-Jährigen

Nun ging es vor allem um einen schweren Raub an einem 17-Jährigen, an dem die 22-Jährige der erstinstanzlichen Entscheidung zufolge beteiligt war. Der Bursch war am 17. April 2022 - der Nacht auf den Ostersonntag - am Nachhauseweg, als ihm beim Aussteigen aus dem Nachtbus drei Personen folgten: ein junger Mann und zwei vollverschleierte Frauen. Der Mann bat den 17-Jährigen zunächst um Feuer und dann um Geld, als er beides nicht erhielt, kassierte der 17-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht. Der Jugendliche erlitt einen verschobenen mehrfachen Nasenbeinbruch. Die mitbeteiligten Frauen nahmen ihm das Handy ab bzw. durchwühlten seinen Rucksack.