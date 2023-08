Acht Geschleppte bei Fahrzeugkontrolle in Wien gefunden

Bei einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle fiel Polizisten am Sonntag um 8 Uhr ein Fahrzeug mit mehreren Insassen in der Schanzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus auf. Insgesamt konnten acht geschleppte Personen in dem Auto gefunden werden. Die Staatsangehörigkeit muss nun genau geklärt werden.

Bei den Geflüchteten handelte es sich um drei Frauen im Alter zwischen 23 und 36 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von 27 und 36 Jahren und drei Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren. Der Lenker, ein 21-jähriger moldawischer Staatsangehöriger, wurde wegen des Verdachts der Schlepperei vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Die acht Geschleppten wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

➤ Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter