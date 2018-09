„A Kutscher kann a jeder werd’n“

Als Hobbykomponist hat Gustav Pick im Lauf seines Lebens viele Lieder geschrieben, die jedoch, abgesehen von seinem Geniewurf, alle unbekannt blieben.

Als das Fiakerlied nach der dritten Zugabe in der Rotunde verklungen war und der Beifallssturm noch immer nicht enden wollte, ging Girardi beschämt und gerührt auf Pick zu und drückte ihm die Hand – als wollte er sich dafür entschuldigen, die Kostbarkeit dieses Wiener Kleinods nicht erkannt zu haben. Pick hat nie einen Kreuzer an seinem Jahrhundertschlager verdient, Tantiemen im heutigen Sinn kannte man damals nicht, und das Geld vom Verkauf der Notenblätter überließ er der Rettungsgesellschaft.

Bald entdeckten „Die Schrammeln“ das urwienerische Lied für sich und formten es durch ihre Interpretation zur Wiener Hymne. Das Fiakerlied wurde später durch Paul Hörbiger in Berlin populär, es gibt eine englische („I have two little horses, the Graben is my stand“), eine tschechische und eine türkische Version, aber in der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Aufführung infolge Picks jüdischer Herkunft verboten. Mit dem Hinweis, der im Völkischen Beobachter vom 10. August 1942 nachzulesen ist: „So fröhlich kann das monotone Fiakerlied des unbegabten Juden Gustav Pick gar nicht gesungen werden, dass der deutschblütige Wiener nicht instinktiv gegen jeden rassisch minderwertigen Einfluss protestiert.“