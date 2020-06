88-Jähriger seit elf Tagen vermisst

Dutzende Hunde durchstreiften den Bisamberg und die Korneuburger Au. Die Feuerwehr durchkämmte die Region. Polizeihubschrauber flogen das Gebiet ab. Menschenketten suchten den Leopoldsberg ab. Doch all das brachte bisher keinen Erfolg. Der 88-jährige Wolfgang Pernauer aus Wien-Hernals ist seit 7. August abgängig. Am Donnerstag wurde ein neuer Suchanlauf mit Hunden am Leopoldsberg gestartet.

Der Mann unternahm oft ausgedehnte Spaziergänge. Via Handypeilung ließ sich ein grober Radius, in dem sich der Mann bewegt hatte, feststellen. "Es gibt drei Masten, in die sich sein Handy eingeloggt hat. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass er dort spazieren war. Alle liegen an der Bahn. Theoretisch könnte er auch in einem Zug gesessen sein", sagt Karina Kalks, Obfrau der Maintrailing Academy Austria.

Foto-Veröffentlichungen brachten zwar Hinweise – doch der entscheidende Tipp blieb bisher aus. Pernauer ist von kleiner Statur und war zuletzt grün gekleidet. Hinweise: Tel. 059133/3240.