80 Waffen in Wiener Wohnung gehortet: Granaten sichergestellt

Dutzende gefährliche Objekte hat die Wiener Polizei in einer Wohnung in Wien-Meidling sichergestellt. Darunter befanden sich auch zwei Granaten. Der Polizeieinsatz im Bereich des Altmannsdorfer Angers Samstag am späten Abend sorgte für einiges Aufsehen.

Die Polizei war von einer Passantin alarmiert worden. Sie berichtete gegen 23.15 Uhr, dass ein Mann dreimal aus dem Fenster einer Wohnung geschossen hätte.