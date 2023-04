76-Jähriger niedergestoßen und ausgeraubt: Polizei sucht diesen Mann

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Mann, der im Verdacht steht, einen 76-Jährigen am 18. November vergangenen Jahres am Ende einer Rolltreppe am Wiener Hauptbahnhof niedergestoßen zu haben. Anschließend soll der Verdächtige die Geldtasche aus der Hosentasche des betagten Mannes genommen haben. Mit der geraubten Bankomatkarte hob er kurz darauf zweimal Geld ab. Dabei wurde er allerdings gefilmt.

So sieht der Verdächtige aus

Mit diesem Bildmaterial geht die Polizei nun an die Öffentlichkeit, um den Verdächtigen zu finden. Er soll zwischen Mitte 30 und Ende 40 sein, von normaler Statur, zwischen 175 und 185 cm groß. Der Verdächtige hat vermutlich dunkle, kurz geschnittene Haare.