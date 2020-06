64-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Wien-Favoriten hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autolenker gegen 17:45 Uhr auf der Gudrunstraße in Richtung Geiselbergstraße unterwegs, als an der Kreuzung zur Fernkorngasse ein Fußgänger die Fahrbahn betrat. Ersten Ermittlungen zufolge war er auf der rechten Fahrbahnseite zwischen zwei parkenden Autos hervorgetreten. Der 64-Mann wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt er laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann befindet sich auf einer Intensivstation im Krankenhaus.