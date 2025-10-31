Nach 60 Jahren: Dieb schickte gestohlenen Schädel per Post zurück

Vor rund 60 Jahren hatte ein deutscher Tourist bei einer Führung durch die Katakomben des Wiener Stephansdoms einen Schädel entwendet. Nun, Jahrzehnte später und offenbar am Ende seines Lebens, packte ihn die Reue – und er schickte das Diebesgut per Post zurück, berichtet die Kronen Zeitung.

Domarchivar Franz Zehetner entdeckte das verschnürte Paket ohne konkreten Absender auf seinem Schreibtisch. Beim Öffnen fand er einen menschlichen Schädel sowie ein Begleitschreiben eines Mannes aus Norddeutschland. Darin gestand der Absender, den Schädel als junger Tourist gestohlen zu haben. Nun wolle er mit sich selbst ins Reine kommen.