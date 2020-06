60.000 Euro fürs "Gesundbeten": Teilbedingte Haft

Weil sie glaubte, zwei Frauen könnten ihre schwerbehinderte Tochter "gesund beten" bzw. sie von einem Fluch befreien, übergab eine Wiener Religionslehrerin ihren vermeintlichen Wohltäterinnen 60.000 Euro. Als die verzweifelte Mutter am Ende ihrer finanziellen Kräfte angelangt war, setzten sie die Frauen - eine 45-jährige gebürtige Serbin und ihre 20 Jahre alte Tochter - unter Druck: Das Kind werde sterben, wenn nicht weiter Geld fließe und für das Heil der Kleinen gebetet werde. Am Mittwoch sind die beiden wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs im Straflandesgericht zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt worden.



Das Opfer hatte die ältere der Frauen im Februar 2009 im Foyer des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) kennengelernt, wo sich jene - wie sich später bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte - regelmäßig aufgehalten haben und gezielt verzweifelt wirkende Frauen angesprochen und ihre Hilfe angeboten haben soll. Die 45-Jährige kam auf die desperate Lehrerin zu, streichelte deren dreijährige Tochter, die regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen ins AKH gebracht werden muss, gab sich als "Maria" aus und meinte, Gott könne in diesem Fall helfen, wenn sie für das Kind bete.



Dafür verlangte "Maria" Geld. Sogleich ging die Pädagogin zum Bankomaten und überreichte der ihr bis dahin völlig Unbekannten 1.000 Euro. "Diese Vorgangsweise ist an Niederträchtigkeit und Schamlosigkeit nicht mehr zu überbieten", schimpfte nun die Staatsanwältin über die Erstangeklagte. Die Akademikerin hätte sich nach einer Totgeburt nichts sehnlicher als ein Kind gewünscht und mit der schweren Behinderung der Tochter eine besonders schwere Last zu tragen gehabt.



In weiterer Folge forderte "Maria" laut Anklage immer höhere Geldbeträge, wobei sie die Verhandlungen ihrer Tochter, die sich fälschlicherweise "Samantha" nannte, überließ, da die 45-Jährige weder lesen noch schreiben kann und darüber hinaus besachwaltert ist: Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihr paranoide Schizophrenie, wobei allerdings keine Zurechnungsunfähigkeit vorliegen soll.