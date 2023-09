45-Jährige fuhr nach Unfall in Wien auf Mann zu - und ging schlafen

In Wien-Mitte krachten am Montagabend zwei Autos gegeneinander. Um den Schaden zu melden und in weiterer Folge aufzunehmen, griff der 31-jährige Lenker zum Hörer und verständigte die Polizei.

In der Zwischenzeit sprang die zweite Lenkerin, eine 45-jährige Frau, wieder in ihr Auto und beschleunigte in Richtung des Mannes, der mitten auf der Straße stand.

