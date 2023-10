Gestern kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Wien-Favoriten. Ein 40- jähriger Serbe soll in einer Videonachricht an seine Mutter gedroht haben, die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin mit einer Bombe zu sprengen. Nach der Alarmierung der Mutter wurde der Bereich um die Wohnung großräumig abgesperrt.

Im Zuge der Absperrmaßnahmen sahen Polizisten einen Mann, der aus dem ersten Stock eines Wohngebäudes sprang und hielten ihn an. Es stellte sich heraus, dass es sich um den tatverdächtigen 40-Jährigen handelte. Er bestritt seine Aussagen und meinte diese nicht ernst gemeint zu haben. Eine Durchsuchung der Wohnung durch Sprengstoffspürhunde der Polizeidiensthundeeinheit verlief ohne Ergebnis.

Der Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Weiters wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann ausgesprochen.

