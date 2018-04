4 Jahre nach Gasexplosion: Gründerzeithaus wieder bewohnt

Aus den ursprünglich 28 Wohnungen, ein Teil davon Substandardwohnungen, wurden 29 luftige Kategorie-A-Wohnungen, von denen neun Dachgeschoßwohnungen sind.

Das Haus wurde mittels Aerogel-Hochleistungsputz und Hanf gedämmt. Im Endeffekt soll es für die Bewohnerinnen und Bewohner dadurch im Winter nur halb so kalt sein. Das Warmwasser wird mit einer Solaranlage am Dach erhitzt. Und apropos Nachhaltigkeit: In der Garage gibt es auch Stromanschlüsse für Elektroautos.

Die Gesamtkosten schlugen sich mit sieben Millionen Euro zu Buche. Die Stadt hat das Projekt mit 4,4 Millionen Euro unterstützt. Verantwortlich für den Umbau zeichnet das Architektenteam Trimm Wall.

Dabei ist das Gründerzeithaus nicht das einzige, in dem Grätzel, das erneuert wird. Liegt das Haus doch im Blocksanierungsgebiet Rusendorf, dem vierten Blocksanierungsgebiet, das allein in den vergangenen vier Jahren im 15. Bezirk gestartet wurde. Und das sehr zum Vorteil des Bezirks, findet Gerhard Zatlokal: "Als ich vor zehn Jahren Bezirksvorsteher war es ein Gott-sei bei-mir-Bezirk. Heute ist es ein Bezirk, in den die Leute gerne ziehen möchten."