Bei einem Unfall in der Leberstraße im dritten Bezirk wurde Freitagmittag ein Mann getötet. Vier Personen wurden verletzt – darunter zwei Kleinkinder.

Aus unbekannter Ursache stießen zwei Autos frontal zusammen. Der Lenker eines Fahrzeuges musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er starb trotz Reanimationsversuchen der Wiener Berufsrettung noch am Unfallort. Die Insassen des zweiten Autos, drei Frauen und zwei Kinder wurden teilweise schwer verletzt. Eine 23-Jährige musste mit einem Beckentrauma in den Schockraum gebracht. Eine 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihr vierjähriger Sohn wurde mit Verdacht auf Beinbruch in ein Spital gebracht. Ein zweijähriges Mädchen erlitt Prellungen.

Eine bewusstlose, im Auto aufgefundene Katze wurde laut Feuerwehr ebenfalls betreut. Diese wurde, nachdem sie wieder zu sich gekommen war, von der Polizei übernommen.