37-Jähriger soll Polizistin in Favoriten mit Laptop beworfen haben

Das Bild, das sich Bewohnern eines Mehrparteienhauses am Donnerstag in der Früh in der Nähe der Eingangstür geboten hat, zeugte von Chaos: Socken, ein Federpenal, Kabel, eine Handyhülle und zahlreiche andere Gegenstände lagen verstreut am Weg.

Ein 37-jähriger Österreicher dürfte die Sachen aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen und Passanten auf der Straße beschimpft haben. Umgehend wurde die Polizei alarmiert. Polizisten trafen den Verdächtigen auf der Straße an, der wirre Angaben machte und sich äußert aggressiv verhielt.