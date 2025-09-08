Mysteriös: Tweet von Michael Ludwig zur Öffi-Preisgarantie gelöscht

Die Rache der Journalisten an den Politikern ist bekanntlich das Archiv – das wusste schon Robert Hochner . Im digitalen Zeitalter scheint es noch einfacher, Politikern ihr "Geschwätz von gestern" vorzuhalten. Wenn denn nicht vorher die Spuren verwischt werden.

Womit wir bei Bürgermeister Michael Ludwig wären: Der war vor einem Jahr im Nationalratswahlkampf nämlich besonders umtriebig in Sachen 365-Euro-Jahreskarte . Mehrmals gab er Preisgarantien ab – unter anderem auf X , wo er postete: Der Preis bleibe " 2025 und 2026 sicher bestehen", denn "soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz" hätten "oberste Priorität".

Seit einer Woche ist diese Zusage aber Makulatur, denn ab Jänner 2026 folgt ja die Erhöhung auf 467 Euro. Und seit Kurzem ist auch dieser Tweet verschwunden.

Absicht? Laut Bürgermeister-Büro will man dem "nachgehen", verweist auf ein ähnliches, online verfügbares Instagram-Posting und sagt: "Wir haben kein Problem damit, an getätigte Aussagen erinnert zu werden."