33-Jähriger soll Frau in Wien mit Gabel attackiert haben

Mit einer Gabel soll der Mann kurz zuvor die 31-Jährige attackiert und sie gebissen haben. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und an den Armen. Die Rettung versorgte die Frau notfallmedizinisch und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand keine, so die Polizei in einer Aussendung.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Einvernahme verweigerte der Tatverdächtige die Aussage. Derzeit befindet er sich in polizeilicher Anhaltung. Das Opfer wird im Laufe des Tages einvernommen.