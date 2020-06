31 Pensionisten um Geld erleichtert

Die Jüngste hat das Opfer auf der Straße oder im Stiegenhaus angesprochen und den Einkauf bis zur Wohnung getragen“, erklärt Oberst Gerhard Winkler. Dann verschaffte sie sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung, lenkte das Opfer ab – in der Zwischenzeit huschten die beiden Komplizinnen in die Wohnungen und durchsuchten sie nach Schmuck und Bargeld. Der letzte Coup ging schief – ein Nachbar beobachtete das seltsame Treiben und verständigte die Polizei. Die drei verdächtigen Frauen im Alter von 31, 47 und 64 Jahren wurden festgenommen. Die Polizei befürchtete weitere Opfer und veröffentlichte Fotos der Verdächtigen. Jetzt steht fest: Die Frauen dürften 31-mal in Wien zugeschlagen haben. Der Schaden beläuft sich auf 274.000 Euro.