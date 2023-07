30-Jähriger ging in Ottakring mit Messer auf Polizisten zu

Ein 30-jähriger Mann hat bei einer Polizeikontrolle in seiner Wohnung in Wien-Ottakring am Freitagabend den Beamten mit einem Messer in der Hand die Türe geöffnet. Der Aufforderung, die Waffe fallen zu lassen, kam der mongolische Staatsbürger zwar nach, doch zog er gleich daraufhin ein anderes Messer aus seiner Hosentasche und ging damit auf die Polizisten zu. Schließlich senkte er aber auch dieses und konnte - unter vehementer Gegenwehr - festgenommen werden.

Die Beamte waren alarmiert worden, weil der Mann Möbel aus dem Fenster geworfen und seine Nachbarn beleidigt hatte. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einer Aussendung der Polizei zufolge einen Wert von 2,72 Promille.