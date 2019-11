2.400-Tonnen-Brücke über siebengleisige Südbahn geschoben

Daher wurde die gesamte Stahlbogenbrücke mit einer Stützweite von 58,60 m seit Mai 2019 auf einem Vormontageplatz neben der Donauländebahn errichtet. In der Nacht auf 10. November wurde sie schließlich über die sieben Gleise der Stüdstrecke verschoben. In dieser Lage verbleibt die neue Brücke, bis sie im April nach Abbruch der bestehenden Brücken in ihre endgültige Lage quer verschoben wird.