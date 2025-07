21-Jähriger bedroht fremden Mann in Wien-Favoriten mit Umbringen

Ein 21-Jähriger soll am Montagnachmittag ohne erkennbaren Anlass einen 28-Jährigen in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten mit dem Umbringen bedroht haben. Der 28-Jährige und dessen Frau flüchteten daraufhin in zwei Geschäfte und wurden dabei vom Verdächtigen verfolgt, berichtete die Polizei am Dienstag.

Als eine Zeugin mit der Polizei drohte, flüchtete er. Polizisten nahmen ihn im Rahmen einer Sofortfahndung fest. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.