2 Polizeieinsätze wegen Drohungen nach Beziehungsstreitigkeiten

Seit der Trennung im September 2023 soll ein 30-jähriger Algerier seine 31-jährige Ex-Lebensgefährtin gegen ihren Willen unzählige Male angerufen und ihr aufgelauert haben. Am Montag soll er ihr dann das Mobiltelefon weggenommen, sie heftig an den Oberarmen gepackt mit dem Umbringen bedroht haben, woraufhin die Frau Anzeige erstattete.

Beamte der Sondereinheit WEGA nahmen den wegen Gewaltdelikten amtsbekannten Beschuldigten in seiner Wohnung in Wieden fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 30-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.