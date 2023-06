18 Kugeln ausgespuckt: Verdächtiger Kokain-Dealer bei Flucht getasert

Polizisten in zivil wurden am Dienstagmorgen auf drei Personen im Bereich der Gumpendorfer Straße aufmerksam. Als ein mutmaßlicher Suchtgiftverkauf in einer Straßenbahn stattfand, schritten die Beamten ein. Der Käufer bestätigte gegenüber den Polizisten Suchtgift erworben zu haben und dass er bei den Männern schon mehrfach gekauft hätte. Daraufhin kam es zum Zugriff.

Trotz Fluchtversuchen konnten die ersten beiden Tatverdächtigen festgenommen werden. Der dritte Verdächtige flüchtete trotz starkem Verkehr über die Gürtelfahrbahn und wurde von den Polizisten verfolgt. Auf Zurufe der Polizisten reagierte der Mann nicht. Es kam zum Tasereinsatz. Bei der Festnahme spuckte der Mann 18 Kokainkugeln aus. Die Männer im Alter von 24 bis 32 Jahren, nigerianische und italienische Staatsangehörige, wurden in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

