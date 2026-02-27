17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt: Geldbuße für Autolenker

Nach einem Unfall mit einem Motorradfahrer im Dezember 2025 ist am Freitag am Wiener Landesgericht das Strafverfahren gegen einen Pkw-Lenker diversionell erledigt worden. Dem 29-Jährigen wurde eine Geldbuße in Höhe von 3.000 Euro auferlegt.

Der Mann war mit überhöhter Geschwindigkeit bei Rot über eine Kreuzung gefahren, wobei er einen linksabbiegenden 17-Jährigen auf seinem Motorrad erwischte. Der Jugendliche wurde durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Angeklagter geständig Der Angeklagte zeigte sich geständig. Die Gerichtsentscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Autolenker soll den Betrag in sechs Raten in einem noch nicht festgesetzten Zeitraum abbezahlen. Ist dies geschehen, wird die Anzeige zurückgelegt und der Mann gilt weiterhin als unbescholten.