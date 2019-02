17-Jähriger stahl in Wien Bus und machte Spritztour

Zu einer kuriosen Fahrzeuganhaltung ist es am Montag in Klosterneuburg (NÖ) gekommen. Ein 17-Jähriger hatte von einem Privatgelände in Wien-Donaustadt einen Dr. Richard-Bus entwendet und war damit kilometerweit nach Niederösterreich gefahren, wie die Gratiszeitung „Heute“ berichtet. „Er wurde wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen nach Paragraph 136 StGB angezeigt“, bestätigt Polizeisprecherin Michaela Rossmann den Bericht.

Vermutlich Serientäter

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Montag die Polizei, weil er sah, wie der Teenager den Bus lenkte. Beamte der Polizeiinspektion Klosterneuburg verfolgten das Fahrzeug und hielten den 17-Jährigen auf. Der Verdächtige blieb sofort steht, leistete keinen Widerstand. Wie durch ein Wunder blieb der Bus bei der Fahrt unbeschädigt.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Wiener geständig und meinte als Motiv für die Spritztour: „Es hat mir einfach Spaß gemacht.“ Danach erzählte er den Beamten, dass er bereits vor wenigen Tagen zwei andere Busse gestohlen hatte und mit diesen eine Spritztour machte. Es könnte sich somit um einen Serientäter handeln. Bei einer der Fahrten soll er sogar einen Mistkübel angefahren haben. Der 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Das Landeskriminalamt Außenstelle Nord hat die Ermittlungen übernommen.