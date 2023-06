17-jähriger mutmaßlicher Dealer in der Brigittenau festgenommen

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hielten Donnerstagmittag einen 17-jährigen Algerier in der Pappenheimgasse in der Brigittenau an, weil der Verdacht bestand, dass der junge Mann mit Drogen handelt.

Bei der Durchsuchung wurden rund sieben Gramm Cannabiskraut und 360 Euro Bargeld sichergestellt. Der Verdächtige wurde angezeigt. Da sich der Jugendliche unrechtmäßig in Österreich aufhält, wurde er zudem nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

