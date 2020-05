15-Jähriger sprengte sich zwei Finger weg

Ein 15-jähriger Bursche verletze sich Freitagfrüh in Wien-Fünfhaus schwer. Am Tag zuvor hatte er einen Böller in einem Park gefunden, den er mit nach Hause genommen hat. Am Freitag gegen 5 Uhr wollte er das Fundstück zünden – und sprengte sich zwei Finger weg.

Vermutlich war der Sprengkörper zu früh detoniert. Denn eigentlich wollte ihn der Schüler aus dem dritten Stock eines Hauses in der Linken Wienzeile werfen. Doch ehe ihm das gelang, explodierte der Böller. Dem 15-Jährigen wurden durch die Explosion der Ring- und der Mittelfinger der linken Hand weggerissen. Gleichzeitig ging bei dem Zwischenfall eine Glasscheibe zu Bruch. Die Splitter verletzten den Schüler auch noch im Bereich des Oberkörpers.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der Bursche in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt.