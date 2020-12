149 statt 80 km/h: Raser in Wien-Floridsdorf erwischt

Mit 149 km/h ist ein Raser in der Nacht auf Sonntag auf der A22 in Wien-Floridsdorf in Fahrtrichtung Strebersdorf geblitzt worden. Erlaubt sind dort 80 km/h.

Dem Lenker, ertappt mit einem mobilen Radarmessfahrzeug, droht der Führerscheinentzug, berichtete die Polizei am Montag.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: