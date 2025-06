14-Jähriger soll in Wien in 40 bis 50 Autos eingebrochen sein

Ein 14-jähriger Serieneinbrecher ist der Wiener Polizei ins Netz gegangen. Der Bursche steht im Verdacht - vermutlich mit zwei jugendlichen Komplizen - im Stadtgebiet 40 bis 50 Autos aufgebrochen zu haben.

Am Dienstag ist er gegen 6.15 Uhr in Meidling erwischt worden, wie er mit einem gestohlenen Pkw unterwegs war, so die Polizei. Er fiel Zeugen wegen seiner unsicheren und ruppigen Fahrweise auf.

Den Zeugen fiel auch auf, dass die Person hinter dem Lenkrad eindeutig minderjährig ist. In der Wittmayergasse fanden die herbeigerufenen Polizisten dann einen stark beschädigten Pkw, der auf dem Gehsteig abgestellt wurde. Der 14-Jährige stieg aus und wurde sofort von den Beamten angesprochen.

Der ungarische Staatbürger gab unumwunden zu, den Pkw aufgebrochen zu haben, indem er die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlug und mit einem im Handschuhfach gefundenen Schlüssel das Auto gestartet habe.

Bursche hatte Diebesgut bei sich

Und er gab auch gleich zu, dass er noch mehr angestellt hat. Im Zuge der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten Bargeld in der Höhe von 2.298,67 Euro, zwei Messer, einen Pfefferspray, diverse Tabakwaren sowie einen beschädigten Garagenöffner. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Zu seinen Komplizen wollte bzw. konnte der 14-Jährige keine Angaben machen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Jugendliche auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt. Personen, die Hinweise zu den beiden bisher unbekannten Mittätern geben können, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310-57800 zu melden.