1210 Wien oder: Wo die Kunst in Wien den Fußball küsst

Das sagt auch der Kunstkurator und Werder-Bremen-Fan Kolja Burgschuld : „Ich genieße diese neu entdeckte Freiheit.“ Burgschuld arbeitet für die Wiener Festwochen und seit Kurzem auch für den Verein in 1210 Wien. Und das aus der Überzeugung heraus, hier neue Kunst-und-Kultur-Akzente setzen zu können.

Doch dann dieser große unverbaute Freiraum ! So viel Himmel sehen die Kreativen und Kulturschaffenden bei sich zu Hause, in ihren netten Innenstadtbezirken, selten.

Tourdaten: Start ist um 11 Uhr am Donaufelder Platz, Ende um 16 Uhr. Da spielt 1210 Wien gegen SV Aspern. Die ersten zwanzig, die mailen und 22 Euro bezahlen, sind fix angemeldet: info@iljic.at

Tour durch 1210: Wien-Stadtführer Marko Iljic, Autor Karl Vranovitz und KURIER-Redakteur Uwe Mauch führen am Samstag, 26. 4., zu den historischen Fußballplätzen in Floridsdorf, unter anderem zu 1210.

Die Frau Präsidentin

1210 Wien ist mehr als eine Postleitzahl. Dahinter steht ein Fußballverein, der 2019 ein extrem schwieriges Erbe übernommen hat. Wo über Jahrzehnte ein Fußballklub namens Nord-Wien seine Heimstätte hatte, gab es zuletzt weder große sportliche noch finanzielle Erfolge.

Es war also mutig, was Vinzenz Jager und Katharina Pizzera vor sechs Jahren in Angriff genommen haben. Er sagt: „Auf einmal ergab sich die Chance, einen Verein zu übernehmen.“ Sie sagt: „Der Vinzenz hat mich gebeten, Präsidentin zu werden.“

Eine Schauspielerin, die von sich sagt, dass sie sich beim Fußball „null auskennt“, und ein Fußballfanatiker mit Migrationshintergrund (bei Dynamo Dresden sozialisiert): Das ist weit draußen in 1210 Wien, dort, wo die Brünner Straße ihrem Höhepunkt an Trostlosigkeit gnadenlos zustrebt, nicht unbedingt ein Startvorteil.

Das Duo Jager & Pizzera musste zunächst einmal die ortsübliche Skepsis und auch einen hohen fünfstelligen Schuldenberg der Vorgänger aus dem Weg räumen.

Aufgabe der Präsidentin war es klugerweise nicht, auf dem Platz Fußball zu spielen, sondern ihn künstlerisch zu bespielen. Mit Konzerten von Ernst Molden bis Voodoo Jürgens ließ ihr neuer Kultur-Sport-Verein zum ersten Mal so richtig aufhorchen.