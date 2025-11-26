10 Jahre Vienna Comic Con: Wo Fans die Stars sind

Die Vienna Comic Con feierte ihr 10-jähriges Jubiläum und verwandelte die Messe Wien erneut in ein Paradies für Popkultur-Fans. Auf 42.000 Quadratmetern trafen sich mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher, um Comics, Games, Filme und Serien zu feiern. Internationale Stars wie Elijah Wood, Clive Standen, Jessica Szohr und Kevin McNally sorgten für volle Hallen und unvergessliche Momente. Cosplayer präsentierten ihre aufwendigen Kostüme, Wettbewerbe und Creator-Shows rundeten das Programm ab. Für KURIER TV waren wir mittendrin und haben die einzigartige Stimmung eingefangen – ein Fest für Fantasie und Gemeinschaft.