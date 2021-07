Zwei Mafiosi im Schlaf verhaftet

Die beiden Männer standen seit Langem auf der Fahndungsliste der gefährlichsten Verbrecher Italiens. Ferraro war seit 18 Jahren auf der Flucht. Er wurde in Abwesenheit wegen einer Serie von Morden verurteilt, die Polizei stufte ihn als "extrem gewalttätig" ein. Crea wurde seit zehn Jahren wegen mafiöser Vereinigung und Erpressung gesucht.

Die beiden Mafiosi hätten in dem Bunker wie Tiere gehaust, weit weg von der Gesellschaft, erklärte Staatsanwalt Federico Cafiero de Raho nach der Verhaftung. Dennoch hätten die zwei weiter enge Kontakte zur Unterwelt gepflegt. "Die beiden Männer spielten auch aus ihrem Bunker eine aktive Rolle in der Clanführung und hatten die militärische Kontrolle über das Territorium", so der Staatsanwalt.