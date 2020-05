Zu Gast bei Ronald Reagan

Kaum aber schließt sich an diesem unvergesslichen Maitag 1983 hinter mir die Türe zum Oval Office, frage ich mich panisch: Und was war jetzt mein Interview? Was ist zitierbar, was nicht?



In genau diesem Augenblick kommt mir ein freundlicher Herr entgegen, Bob Sims, Ronald Reagans Pressemann, und übergibt mir ein Kuvert. Im Inneren finde ich die vom "Nationalen Sicherheitsrat" vorbereiteten "Interview-Antworten" des Präsidenten, die ich veröffentlichen darf - egal, ob sie Teil unseres Gespräches waren oder nicht. (Nur einmal, beim bayrischen Regierungschef Franz Josef Strauß, erlebe ich später eine ähnlich kuriose "Interview"-Vereinbarung).



Erst beim Verlassen des Weißen Hauses verständige ich meine Redaktion von meinem Termin beim US-Präsidenten. Die Kollegen zu Hause jubeln - aber bald zeigt sich: Die Blattmacher jener Tage sind an den Fotos meiner Begegnung mit Ronald Reagan und an der Tatsache, dass es sein erstes Exklusivgespräch mit einem europäischen Journalisten war, ohnedies weit mehr interessiert als am politischen Inhalt des "Interviews".



Der Taxifahrer, den das Weiße Haus inzwischen für mich gerufen hat, steigt bei der Rückfahrt zum Hotel mitten im Gespräch auf die Bremse, dreht sich zu mir und sagt erstaunt: "Sie waren wirklich bei unserem Präsidenten im Oval Office - Donnerwetter, das ist ja fast wie eine geglückte Mondlandung!"