Wieder Störfall in Fukushima

Im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima in Japan ist erneut hoch radioaktiv verseuchtes Wasser ausgetreten. Hundert Tonnen seien aus einem Tank gelaufen, teilte der Betreiber Tepco am Donnerstag mit. Es sei aber unwahrscheinlich, dass das Wasser ins Meer gelangt sei, sagte ein Sprecher von Tokyo Electric Power Co ( Tepco). Der Konzern ergreife verschiedene Maßnahmen und bitte die Öffentlichkeit um Entschuldigung für den Vorfall. Es ist der schwerste Zwischenfall seit August, als eine ganze Reihe von Lecks an den Sammeltanks entdeckt worden waren.

Das Wasser sei aus einem der großen Sammeltanks ausgelaufen, weil eine Absperrung versehentlich offen geblieben sei und so zu viel Wasser in ein angrenzendes Becken gelangt sei, teilte Tepco mit. Arbeiter hätten auf einem Kontrollgang festgestellt, dass Wasser aus einer Leitung an der Seite des Tanks getropft sei. Dieser befinde sich rund 700 Meter vom Meer entfernt.