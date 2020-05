Wie "Der Kleine" die Polizei narrt

Aufgrund seiner mit 1,68 Metern relativ kleinen Statur hielt Guzmán als "El Chapo" oder "Shorty", also "der Kleine", in der Kriminalgeschichte Einzug. Über seine frühen Jahre ist wenig bekannt, nicht einmal sein Geburtsdatum kann genau verfiziert werden. Einzig der Geburtsort im Städtchen La Tuna in den Bergen der Provinz Sinaloa gilt als verbürgt.

In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verschaffte sich Guzmán die nötigen Kontakte nach Asien, ließ in den Provinzen der Pazifikküste entsprechende Labore aus dem Boden schießen und kontrollierte in der Folge mehr oder minder den kompletten Amphetamin-Markt des Landes.

Genießen konnte der Drogenboss seinen Reichtum jedoch nicht. "El Chapo" ist auf der Flucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Guzmán war bereits 1993 von den Behörden in Guatemala verhaftet und zwei Jahre später an Mexiko ausgeliefert und dort verurteilt wurden. Ihm standen mehr als 20 Jahre im Gefängnis bevor.