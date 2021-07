"Weiße Nashörner": Nur mehr drei weltweit am Leben

Es gab nur mehr vier ihrer Art auf der ganzen Welt. Nun starb "Nola" in einem Zoo in den Vereinigten Staaten. Das Nördliche Breitmaulnashorn war eine beliebte Attraktion im San Diego Zoo Safari Park, wo es seit 1989 lebte. "Nola" wurde 41 Jahre alt, ihr Gesundheitszustand hatte sich nach einer Hüftoperation rapide verschlechtert. Sie musste eingeschläfert werden.

Nun gibt es nur noch drei Artgenossen, die wegen ihrer Haut auch "Weiße Nashörner" genannt werden; die älteren Tiere befinden sich zwar gut behütet in einem Reservat in Kenia. Doch der einzige Bulle darunter gilt als nicht zeugungsfähig. Die Tierart ist daher nicht mehr zu retten, höchstens noch mit nahen Verwandten, den Südlichen Breitmaulnashörnern, kreuzbar. Deren Population hat sich in den vergangenen Jahren leicht erholt.