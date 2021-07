Vogelgrippe erreicht Peking

Die neue Vogelgrippe H7N9 breitet sich in China aus: Am Samstag wurde der Erreger erstmals in Peking bei einem sieben Jahre alten Mädchen festgestellt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf lokale Gesundheitsbehörden berichtete. Alle anderen 48 Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, kamen aus Schanghai und umliegenden ostchinesischen Provinzen. Elf von ihnen starben.

Bisher hatten die Weltgesundheitsorganisation WHO und das chinesische Gesundheitsministerium nicht von einer Epidemie gesprochen, da die früheren Fälle lokal begrenzt auftraten. Ob sich die Lage mit dem Nachweis des Erregers in Peking ändert, war am Samstag noch nicht klar. Nach Erkenntnissen der Gesundheitsbehörden gibt es keine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch.