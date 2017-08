Foto: AP/Marcio Jose Sanchez Ein Jugendlicher hatte es auf dem Flughafen von San Francisco derart eilig, dass er unmittelbar nach der Landung das Flugzeug verließ und aufs Rollfeld sprang. Während die anderen Passagiere wie üblich noch in der Maschine ausharrten, öffnete der 17-Jährige kurzerhand den Notausgang und sprang hinunter, wie ein Sprecher des Flughafens am Dienstagabend mitteilte.

Flughafenmitarbeiter ergriffen den eiligen Passagier und brachten ihn zur Flughafenpolizei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, auch der Flugverkehr blieb unbeeinträchtigt. Warum es der 17-Jährige so eilig hatte, blieb zunächst unklar. "Das ist das erste Mal in sieben Jahren, dass ich so etwas erlebe", sagte der Sprecher. Mit welcher Strafe der junge Mann rechnen musste, konnte er nicht sagen.