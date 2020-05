Wie Papst Franziskus im Vatikan aufräumt

Der Papst wiederholte seine – bei konservativen Theologen umstrittene – Einschätzung, dass der Mensch ganz gut allein wisse, was gut und was böse sei. „Jeder hat seine Idee von Gut und Böse und sollte dem Guten folgen und das Böse bekämpfen, so wie er beides versteht. Das würde schon reichen, die Welt zu verbessern.“

Franziskus forderte die katholische Kirche auf, sich der Neuzeit zu öffnen. Er verwies auf das Zweite Vatikanische Konzil. „Seitdem wurde wenig erreicht in diesem Sinne. Ich habe die Bescheidenheit und den Ehrgeiz, dies machen zu wollen“, sagte der Papst. In die Politik werde sich die Kirche weiterhin nicht einmischen.

Vatikan-Beobachter werteten das Interview als Arbeitsauftrag an die Kirche.

Auch die umstrittene „Vatikanbank“ IOR überraschte mit einer Premiere: Auf ihrer Webseite veröffentlichte sie erstmals in ihrer Geschichte die Jahresbilanzen. Damit will IOR-Präsident Ernst von Freyberg „Verschwörungstheorien“ entgegentreten und einen Schritt in Richtung Transparenz setzen.