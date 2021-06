Vatikan: Eine Revolution der Barmherzigkeit

Im September empfing Papst Franziskus den Vordenker der Befreiungstheologie, Gustavo Gutierrez, im Vatikan. Das missfiel vor allem konservativen Kreisen der Kurie. Unter seinen Gegnern wird der Papst seither angeblich „ Che Bergoglio“ genannt. Auch der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff setzt große Erwartungen in den „mitten im Volk stehenden“ Papst. Boff hofft, dass er viele „Befreiungstheologen, die in ungerechter Form bestraft worden sind, wieder rehabilitieren wird.“

„Themen wie Dritte Welt, solidarische Ökonomie sind ja Säulen der Befreiungstheologie. Papst Franziskus hat bei verschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass es ihm um Liebe und Barmherzigkeit, jedoch nicht um Politik geht“, betont auch Franca Giansoldati. Für die Vatikan-Expertin der römischen Tageszeitung Il Messaggero gibt es viele Signale, dass sich Franziskus der „entpolitisierten“ Befreiungstheologie widmet. Es war vom ersten Auftritt des Papstes an klar, so Giansoldati, dass sein Engagement den Armen gilt. „Das sieht man jeden Tag bei seinen Predigten in der Frühmesse im Gästehaus Santa Marta, aber auch in vielen Botschaften bei Audienzen“, erzählt Giansoldati.

Der erste lateinamerikanische Papst pflegt einen ausgesprochen bescheidenen Lebensstil: Er isst in der vatikanischen Mensa, bewohnt nach wie vor zwei einfache Zimmer im Gästehaus und hat Staatslimousinen gegen kleine Pkws ausgetauscht.